UFFICIALE – Anguissa è arrivato a Castel Volturno, prima foto in azzurro

Ufficiale, Anguissa è a Castel Volturno

Come annunciato dal profilo Twitter del Napoli, Anguissa è arrivato a Castel Volturno dove sosterrà il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti. Il neo centrocampista azzurro, è apparso in uno scatto indossando per la prima volta la maglia del Napoli. Ecco il tweet:

