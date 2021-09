Scudetto 2018, da Torino: “De Laurentiis è un perdente, ha sempre vinto la più forte”

Da Torino arriva la risposta a De Laurentiis sul famoso scudetto del 2018

Dopo le dichiarazioni sullo scudetto del 2018 “scippato” fatte da Aurelio De Laurentiis, da Torino arriva la risposta del portare Tuttojuve che ha risposto alle accuse del presidente azzurro. Ecco quanto si legge:

“Lo scudetto non crediamo sia un fattore di combinazioni, ci possono essere, certo, ma vince, generalmente, quasi sempre la squadra più forte. In un campionato è difficile che una squadra abbia tutta quella serie di episodi che le permettono di vincere se non è forte e continua, la Juventus quando ha vinto lo è sempre stato, tutto il resto sono solo chiacchiere da perdenti. Da notare, che i bianconeri non hanno mai scippato nessuno scudetto a nessuno, magari quel qualcuno è stato incapace di vincerlo per suoi errori e per sue mancanze”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il presidente del Lille attacca: “Osimhen? Non è stato pagato 81 milioni”

UFFICIALE – Vendita libera ai residenti in Campania per Napoli-Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gb verso Green Pass, ma non varrà per i servizi essenziali