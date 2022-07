91 punti senza gloria: il triennio del Napoli sotto la guida di Maurizio Sarri

91 punti senza gloria: Mario Scala e RobertNesta80 incontreranno stampa e lettori presso il negozio “12 Inch”.

“Gli autori descrivono la loro prima opera e si presentano al pubblico. A poche settimane dalla pubblicazione del libro “91 punti senza gloria”, Mario Scala e RobertNesta80 incontrano stampa e lettori presso il negozio “12 Inch”, sito presso la Passeggiata Colonna, il prossimo mercoledì 20 luglio alle ore 18:00. Gli autori vogliono raccontare le intenzioni e le emozioni che li hanno portati a scrivere il racconto del triennio del Napoli sotto la guida di mister Maurizio Sarri. Come richiamato dal titolo, Mario Scala (giornalista) e RobertNesta80 (blogger e fondatore de La Napoli bene) analizzano quali furono le cause della mancata vittoria dello Scudetto del 2017/2018. A moderare l’evento ci sarà il giornalista e scrittore Maurizio Zaccone, il quale è anche autore della prefazione del libro in oggetto. Per informazioni: 91puntisenzagloria@mail.it”

