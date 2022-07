La Cremonese rivuole Gaetano, primi contatti tra le parti

La Cremonese sembra pensare ancora a Gianluca Gaetano; i contatti tra le due parti sarebbero già avviati.

Gianluca Gaetano è appena rientrato dal prestito alla Cremonese ma a quanto risulta il club lombardo sarebbe ancora interessato al giocatore. L’edizione odierna de Il Mattino riporta la notizia ed afferma che nella giornata di ieri ci sarebbero stati i primi contatti tra i due club.

“Se arriva offerta importante per Gaetano, ecco che il Napoli potrebbe valutare il prestito. Probabilmente ha bisogno di un altro anno in serie A il fantasista ed è la Cremonese la piazza ideale dove mandarlo a fare le ossa. Ieri i primi contatti ma l’impressione è che il 22enne arrivi il via libera per la partenza.”

