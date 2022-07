Mertens ha ancora voglia di Napoli, ma le parti sono distanti

Mertens vuole ancora il Napoli

Dries Mertens si è svincolato lo scorso 30 giugno dal Napoli, ma il belga non ha mai perso la voglia di restare in azzurro. Gianluca Di Marzio attraverso i microfoni di Sky, ha dato ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Ecco quanto dichiarato:

“Mertens? Io so che vuole restare a Napoli. Non ha preso in considerazione nessuna altra squadra italiana perché si vede solo con la maglia azzurra. Tuttavia c’è ancora una bella distanza tra quanto mette sul piatto il Napoli e quello che chiede Dries pur tagliandosi ancora qualcosa sull’ingaggio. Non è ancora finita ma sicuramente non siamo ancora arrivati ad un’intesa affinché possa rimanere.”

