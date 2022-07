Corriere della Sera – Accelerata per Kim, altro blitz a Istanbul: chiusura vicina.

Kim Min-jae è sempre più vicino al Napoli. Spalletti ha individuato il giovane sudcoreano per coprire il posto lasciato da Koulibaly. Gli azzurri hanno dato un’accelerata importante per cercare di chiudere la trattativa nel minor tempo possibile, difatti il club si è presentato a Istanbul per velocizzare la cessione. Le possibilità che l’accordo possa concludersi nelle prossime ore sono molteplici, nonostante l’intromissione del Rennes che ha provato a tentare il giocatore, che ovviamente è più interessato al campionato italiano e ad un club qualificato in Champions League. Servono 20 milioni per pagare la clausola ai turchi.

