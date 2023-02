Graziani: “Il Napoli ha alcuni dei più forti calciatori del mondo”

Ciccio Graziani sul Napoli di Luciano Spalletti

Cicco Graziani, allenatore ed ex attaccante campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Nel suo intervento ha elogiato diversi calciatori azzurri, dedicando un pensiero anche a Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“Osimhen mi piace, è migliorato tantissimo, uno dei migliori in campo europeo e anche mondiale. Osimhen come Drogba? Drogba ha fatto la storia, Osimhen è giovane e ha tanta strada da fare ma avere dei riferimenti importanti è una cosa buona, ti aiuta a migliorarti. Kvara e Osimhen la coppia più bella del mondo? Assolutamente si! Sono bravi e approfittano degli errori avversari. Giuntoli mi invitò a Dimaro e mi disse “Abbiamo preso questo Kvaratskhelia”, il giorno dopo dissi: “Questo è fortissimo, ha le movenze del giocatore moderno”.

Spalletti? L’anno scorso a maggio più di metà tifoseria l’avrebbe volentieri mandato via. Oggi io fossi il Napoli non me lo lascerei scappare per niente al mondo! Lobotka? Non mi aspettavo fosse così bravo, oggi insieme a Modric è il metodista più forte al mondo! Non sta mai fermo, se lui da palla al compagno poi stai pur sicuro che il compagno lo ritrova libero per restituirgliela. Spalletti è stato l’unico a capirne la potenzialità”.

