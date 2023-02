ADL in conferenza stampa: “Tifosi diffidenti? L’avevo detto che avremmo lottato per lo Scudetto”

Le parole di ADL in conferenza stampa

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli ha parlato in sala stampa a Francoforte. ADL, durante il suo intervento ha ricordato come in una conferenza stampa datata 30 maggio 2022, disse che la sua squadra avrebbe lottato per lo Scudetto durante questa stagione.

Queste le sue parole:

“Il tifoso ha ragione, il tifoso deve diffidare perché non sa, molto spesso gioca ad un calcio virtuale. E’ giusto che dica la qualunque, ma noi che siamo dentro sappiamo come funziona. Nella conferenza del 30 maggio io dissi che avremmo lottato per lo Scudetto…“.

