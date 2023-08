Calciomercato: le news sulle top squadre di Serie A

Il Calciomercato prende vita.

Il Calciomercato entra nel vivo e le squadre di Serie A non perdono tempo in vista della nuova stagione.

Napoli

Il Napoli, dopo aver venduto Kim per circa 50 milioni, cerca un sostituto adatto da regalare a Rudi Garcia. Le probabili soluzioni sono: Danso (Lens), il preferito del mister, Kilman (Wolves), Sutalo (Dinamo Zagabria), Mavropanos (Stoccarda) e Itakura (Borussia Mönchengladbach). Danso e Kilman sono i giocatori più costosi, rispettivamente 30 e 40 milioni, ma sono quelli che potrebbero adattarsi meglio allo stile di gioco di Rudi Garcia. Sul fronte rinnovi, Zielinski alla fine ha accettato l’estensione del contratto fino al 2026 e si lavora per estendere la permanenza di Osimhen, c’è l’accordo sull’ingaggio, 7 milioni netti a stagione, ma c’è ancora distanza sulla clausola rescissoria. Lozano invece è prossimo alla partenza, su di lui è in pressing LA Galaxy.

Lazio

La Lazio ha venduto Milinkovic-Savic all’Al Hilal per 40 milioni di euro ed ora si prepara ad intervenire sul centrocampo. I giocatori accostati al club bianco celeste sono Sow ( Eintracht Francoforte) con cui c’è già un accordo col club e manca solo quello col giocatore, in caso non andasse in porto si virerebbe su Torreira (Galatasaray) e Arsen Zakharyan (Dinamo Mosca) prospetto molto giovane, ma ritenuto troppo acerbo da Sarri. Sfumato il colpo Berardi la Lazio ha aperto i contatti con il Chelsea per Hudson-Odoi proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il vice Immobile invece è già nella capitale e si tratta di Castellanos, attaccante che arriva dal New York City per 15 milioni e che nella scorsa stagione ha giocato nel Girona, rifilando 4 gol in una partita al Real Madrid. Immobile ha ricevuto numerose offerte dall’Arabia Saudita, ma sono state rispedite tutte al mittente.

Inter

L’Inter ha rivoluzionato completamente la porta, svincolando Handanovic e vendendo Onana al Manchester United per 50 milioni. Ora la dirigenza nerazzurra punta a prendere Sommer dal Bayer Monaco per 4 milioni e Trubin dallo Shakhtar Donetsk, ma ci vorrà ancora tempo prima di vederli vestire la maglia dell’Inter. In difesa, dopo l’addio di Skriniar, è arrivato il giovane Bisseck (Aarhus) e spunta l’idea Toloi (Atalanta). A centrocampo, dopo la cessione di Gagliardini al Monza e di Brozovic all’Al Nassr, è arrivato Frattesi dal Sassuolo per 27 milioni più il cartellino di Mulattieri e Samarzic dall’Udinese per 25 milioni ed il cartellino di Fabbian. In attacco è sfumato il ritorno di Lukaku, che tratta con la Juventus, ed è sfumato anche l’arrivo di Morata, ritenuto troppo costoso dalla dirigenza nerazzurra (20 milioni), virando così su Balogun (Arsenal), obiettivo numero 1 adesso è Beto (Udinese).

Milan

Il Milan è una delle squadre che più si è data da fare in questo periodo. Infatti, dopo aver venduto Tonali al Newcastle per 80 milioni, ha ufficializzato gli arrivi di Pulisic dal Chelsea per 20 milioni, Reijnders dall’ AZ per 20 milioni, Okafor per 13-15 milioni dal Salisburgo e Chukwueze dal Villareal per 28 milioni. Il Diavolo però non si ferma qui, nei prossimi giorni verrà ufficializzato anche l’acquisto di Musah dal Valencia per 20 milioni. Sul fronte delle vendite il Milan registra la cessione di Rebic al Besiktas e Gabbia al Villareal. I rossoneri hanno anche ricevuto un’offerta di prestito per Charles De Ketelare dal PSV, il giocatore vorrebbe rimanere a Milano, ma dopo il flop della passata stagione la società potrebbe cedere alle richieste del club olandese.

Atalanta

L’Atalanta sta per ufficializzare la cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United per 75 milioni più 10 di bonus, generando una ricchissima plusvalenza per le casse della Dea. Oltre al danese l’Atalanta ha venduto anche Boga al Nizza racimolando così un bel gruzzoletto da spendere sul mercato. Il primo nome è quello di El Bilad Tourè, attaccante che arriva dall’Almeira per 20 milioni di euro. Per Gasperini sono arrivati anche due rinforzi per la fascia sinistra e sono Bakker, che arriva dal Bayern Leverkusen per 10 milioni e Kolasinac, arrivato a parametro zero.

Roma

La Roma sta per chiudere l’affare Renato Sanches (PSG) con la formula di prestito oneroso, 1-2 milioni, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, così da regalare un altra valida alternativa a Mourinho per il centrocampo. I giallorossi hanno anche raggiunto un accordo col Real Madrid per il giovane Julen Jon Guerrero che arriverà in prestito con diritto di riscatto e con una clausola sulla futura rivendita del 50% in favore del Real Madrid. Il nodo più difficile da sciogliere per Thiago Pinto è quello della punta. Morata ormai non è più raggiungibile a causa dell’elevata richiesta dell’Atletico Madrid, 20 milioni. La Roma aspetta solo il momento giusto per affondare il colpo decisivo che porterebbe Scamacca nella capitale. Col giocatore c’è un accordo ormai da tempo e anche col West Ham si è riusciti a trovare la soluzione giusta, ovvero un prestito con obbligo di riscatto fissato ad una cifra che va intorno ai 20-25 milioni, bisogna solo aspettare che la squadra inglese trovi un sostituto all’altezza di Scamacca, una volta trovato l’attaccante può partire per Roma. Tiago Pinto nel mentre non perde tempo e cerca di ricavare qualche soldo dalle cessioni. Reynolds è stato venduto per 3.5 milioni al Westerloo e Shomurodov ha raggiunto Ranieri al Cagliari in prestito. Tra gli esuberi rimangono da piazzare Vina, che piace al Sassuolo, Villar che piace in Spagna, soprattutto al Getafe e Karsdorp, che non ha molto mercato al momento.

Juventus

La Juventus, per ora, è la squadra che si è mossa meno nel mercato in entrata, registrando come acquisti ufficiali solo Weah e Milik. Il nuovo d.t. Giuntoli si sta occupando principalmente del mercato in uscita. Arthur è andato in prestito alla Fiorentina e Zakaria è vicino alla cessione, la dirigenza bianconera ha un accordo di 20 milioni con Monaco, Lipsia e West Ham, ora sta al giocatore decidere la destinazione. Miretti e Rovella possono partire in prestito, data la mancata partecipazione a coppe europee. Entrambi piacciono al Monza ed il primo anche alla Salernitana. Così facendo si libererebbe spazio a centrocampo per tentare l’assalto a Franck Kessie finito ai margini del Barcellona, ma più orientato verso la Premier, Tottenham tra tutte. Iling Junior piace molto in Inghilterra e potrebbe essere sacrificato dalla dirigenza solo davanti ad un’offerta di 18-20 milioni. In caso di partenza Giuntoli virerebbe su Carlos Augusto del Monza, che però può arrivare anche senza la cessione dell’esterno inglese. Chiesa e Vlahovic sono considerati da Giuntoli cedibili solo di fronte ad offerte irresistibili. Se Chiesa dovesse partire la il d.t. della Juventus proverebbe a prendere Lindstorm dell’Eintracht Francoforte.

Maurizio Rasa