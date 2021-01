Napoli-Spezia – La diretta testuale del match

31′ – Tiro da centrocampo da parte del capitano Lorenzo Insigne che, solo per averci pensato esprime talento, la palle è di poco alta e Krapikas finisce in rete.

29′ – GOOOOOL – Che gol di Matteo Politano. Movimento alla Callejon su servizio di Zielinski. L’ex Inter la mette dentro con un movimento che ricorda uno stop a seguire, gran gol.

26′ – Cerca gloria Manolas che da calcio d’angolo trova la deviazione di testa che sorvola di poco la traversa.

19′ – GOOOOOL – El Chucky Lozano raddoppia. Ottimo il passaggio in profondità di Demme che raccoglie la rimessa laterale di Hysaj e serve al volo Lozano.

11′ – Mario Rui calcia di destro ma il tiro impensierisce Krapikas che devia in angolo.

9′ – Ammonito Lozano per fallo su Terzi.

7′ – Si fa pericoloso lo Spezia con i due napoletani, Verde ed Acampora combinano e servono al centro Estevez, ci pensa Manolas a disturbare il tiro.

6′ – GOOOOOL – Calcio di punizione per il Napoli per fallo su Hysaj, pronto Insigne a scodellare al centro. Azione persistente, anche se confusa del Napoli, l’ultimo a toccare è Kolulibaly che di tacco, devia in gol l’assist di Hysaj.

21:03 – Battuto il calcio d’inizio, comincia il match.

20:59 – Entrambe le compagini sul terreno di gioco per l’inno e le foto di rito.

20:47 – Le squadre rientrano negli spogliatoi .

20:30 – Gli azzurri e lo Spezia in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All.: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Karapikas; Vignali, Ismajli, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Ricci, Acampora; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.

Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Spezia. LA vincitrice sfiderà l’Atalanta, una delle squadre più in forma della Serie A. ForzAzzurri, presente allo stadio vi offre la diretta testuale della partita che inizierà tra circa mezz’ora.

Mario Scala