Monza-Napoli, la probabile formazione azzurra

Il quotidiano Il Mattino ha provato ad anticipare le mosse di Francesco Calzona per la sfida tra Monza e Napoli.

Mancano poche ore alla sfida di campionato tra Monza e Napoli.

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla probabile formazione azzurra:

“Davanti a Meret agiranno Di Lorenzo ed Olivera sulle fasce. L’uruguagio ha vinto il ballottaggio con Mario Rui e sarà solo la prima di tante novità sulla catena di sinistra del Napoli. Al centro del pacchetto arretrato, invece, Ostigard si è fatto apprezzare negli allenamenti a Castel Volturno ed ha scalato posizioni nelle gerarchie di Calzona. Il norvegese si candida per una maglia da titolare con Rrahmani che appare il primo indiziato a fargli posto. In tal caso Juan Jesus sarebbe confermato sul centrosinistra, rispolverando la coppia difensiva scesa in campo con il Torino al Maradona l’otto marzo scorso. “Novità anche nella zona nevralgica dove Zielinski è in vantaggio su Traorè per il ruolo di mezzo sinistro con Lobotka inamovibile in cabina di regia ed Anguissa a fargli da pretoriano sul fronte destro. Il polacco nonostante stia vivendo questo finale di stagione da separato in casa (a luglio si trasferirà all’Inter a parametro zero dopo otto anni passati a Napoli) è stato tra i pochi a salvarsi nel ko casalingo con l’Atalanta una volta chiamato in causa. Possibile dunque che Calzona gli dia spazio dall’inizio sfruttando le sue doti tecniche per incunearsi tra i due mediani avversari e provare a fare danni alla retroguardia brianzola. In attacco il Napoli affila il tridente anche se il tecnico pensa a qualche correttivo da adottare dall’inizio o a partita in corso. Osimhen e Kvaratskhelia sono certi di una maglia da titolare e proveranno a vestire ancora una volta i panni dei gemelli del gol. Occhio sulla destra però. Ngonge infatti ha messo la freccia e sta provando a superare Politano sul primo binario.”

