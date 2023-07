Calciomercato: tutte le news sulle top squadre di Serie A

Il Calciomercato delle prime 7 di Serie A

Il Calciomercato infiamma l’estate dei club italiani che puntano alle migliori posizioni in campionato ed in Europa.

Napoli

I partenopei, con Kim Min-Jae ormai ad un passo dal Bayern Monaco per 50 milioni, corrono ai ripari. Gli indiziati principali per sostituire il sudcoreano sono: Scalvini (Atalanta), Danso (Lens) e Itakura (Borussia Monchengladbach). A centrocampo Zielinski non convince e con i 20 milioni che frutterebbe si pensa a Koopmeiners (Atalanta) come sostituto. In avanti invece, oltre al riscatto di Simeone e Raspadori, si pensa a Jonathan David (Lille), Beto (Udinese) e Hojlund (Atalanta) come alternative ad Osimhen nel caso dovesse partire, Lozano è ormai destinato a lasciare Napoli per 20/25 milioni in direzione Arabia o Messico.

Lazio

Il mercato della Lazio dipende dalla cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Nel caso il sergente dovesse partire Sarri vorrebbe Torreira (Galatasaray) o Bentancur (Tottenham), due mediani puri perfetti per il gioco dell’allenatore toscano. Nelle altre zone del centrocampo si valutano i profili di Zielinski (Napoli), che ritroverebbe Sarri come allenatore, Gedson Fernandes (Besiktas), Veermen (PSV) e Grusjic (Porto). Per l’attacco invece il sogno Berardi è sempre vivo, valutato 20/25 milioni dal Sassuolo, anche se complicato. Marcos Leonardo, giovane brasiliano in forza al Santos, è molto vicino, operazione che può concludersi per una cifra intorno ai 10 milioni.

Inter

La formazione nerazzurra è vicina a cedere Onana al Manchester United per 50 milioni di euro. Con quel tesoretto e l’addio di Handanovic, l’Inter vorrebbe prendere Trubin, portiere di 21 anni in forza allo Shakhtar Donetsk, e Keylor Navas, 36 anni in forza al PSG, formando una bella coppia tra esperienza e prospettiva. In difesa, dopo l’addio di Skriniar (PSG), la conferma di Acerbi e l’imprevisto passaggio di Azpilicueta all’Atletico Madrid quando sembrava ormai tutto fatto, si parte alla ricerca di profili più giovani come Demiral (Atalanta), Carlos Augusto (Monza) e Bisseck (Aarhus). Per il centrocampo il discorso è più complicato perché bisogna cedere prima di poter acquistare. Con il passaggio di Brozovic al Al Nassr che non si sta concretizzando in tempi brevi, la pista Frattesi (Sassuolo) si raffredda, come anche la pista che porta a Milinkovic-Savic. In attacco, dopo la cessione di Dzeko al Fenerbahçe per 10 milioni, arriva Marcus Thuram a parametro zero e si lavora per il ritorno di Lukaku dal Chelsea.

Milan

Il Milan, per ora, ha ufficializzato l’arrivo di Sportiello a parametro zero, Loftus-Cheek dal Chelsea, Romero dalla Lazio e Colombo dal Lecce, ma non si ferma qui. Con la cessione di Tonali al Newcastle, che verrà ufficializzata nei prossimi giorni, per 80 milioni di euro, il Milan si può permettere di rinforzare e non poco la squadra. I nomi più caldi al momento sono Pulisic (Chelsea) e Reijnders (AZ) con cui la Società ha già un accordo con i giocatori e bisogna solo trovare il prezzo giusto, entrambi vengono valutati dai rispettivi club 15-20 milioni di euro. Il Milan vuole portare a Milano anche giocatori come Chukweuze (Villareal), valutato sui 20-25 milioni, e Musah con cui c’è un principio di accordo col giocatore nonostante la concorrenza dell’Inter. Per l’attacco uno dei nomi che piace di più è Scamacca (West Ham) che però ha un costo importante e potrebbe arrivare solo in prestito. Si raffredda la pista Morata, fresco di rinnovo con l’Atletico Madrid, ma non per questo incedibile.

Atalanta

I bergamaschi sono i meno attivi al momento sul Calciomercato, concentrati più sul vendere che sul comprare. Infatti, molti giocatori della Dea piacciono sia in Italia che all’estero, soprattutto in Premier. Uno dei nomi più caldi è quello di Rasmus Hojlund con tantissimo mercato in Premier, Manchester United e Chelsea su tutte, e con il Napoli pronto a fare un’offerta in caso di cessione di Osimhen , che andrà via solo per offerte superiori ai 150 milioni di euro. L’ innesto più importante per l’Atalanta è Carnesecchi, giovane portiere italiano che è tornato a Bergamo dopo l’ultima stagione alla Cremonese.

Roma

I giallorossi sono partiti forte in questo Calciomercato riuscendo a prendere subito Aouar e Ndicka a parametro zero. Nonostante la deadline al 30 giugno per sottostare ai parametri del Fair Play finanziario. Tiago Pinto è riuscito a muoversi egregiamente in questa missione piazzando l’esubero Kluivert al Bournemouth per 11 milioni, Tahirovic all’Ajax per 8 milioni e Missori e Volpato al Sassuolo per un totale di 10 milioni. Ci sono anche altri giocatori che potrebbero lasciare la capitale, quello che porterebbe più denaro nelle casse romane è Roger Ibanez, valutato 30 milioni e con tanto mercato in Premier, Tottenham e Fulham tra tutte. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata la Roma non molla Frattesi, su cui ha uno sconto del 30% grazie alla clausola di rivendita, Scamacca del West Ham, che potrebbe arrivare in prestito, Morata, sul quale può giocare un ruolo importante l’amico Dybala, il ritorno di Llorente dal Leeds e Kristensen, esterno del Leeds che piace molto alla società ed a Mourinho, con il quale c’è già un accordo di massima.

Juventus

La Juve l’anno prossimo non parteciperà nè alla Champions League nè all’Europa League ridimensionando così il mercato. I bianconeri salutano Cuadrado a cui non è stato rinnovato il contratto, Paredes, finito il prestito e non riscattato dalla società e Di Maria, grande delusione della stagione appena passata. La Juventus ha però ufficializzato l’acquisto di Weah dal Lille e nei prossimi giorni verrà ufficializzato anche il passaggio del d.s. Giuntoli dal Napoli. Piacciono molto alla società i profili di Castagne, con cui c’è già una trattativa ben avviata col Leicester , Milinkovic-Savic (Lazio) e si è accesa nelle ultime ore anche la pista Zaniolo (Galatasaray).

Maurizio Rasa