Venerato su Hysaj: “Rifiutata offerta Napoli: tre club trattano con il terzino”

Calciomercato Napoli – Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, riguardoil futuro di Hysaj. Di seguito le suedichiarazioni.

“Mercoledì c’è stata una telefonata da dentro o fuori tra l’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, e il presidente De Laurentiis. L’offerta del Napoli, circa 2 milioni, è stata ritenuta bassa dal procuratore, quindi ora il giocatore sarà proposto ad altre squadre per il mercato estivo. Sono interessate all’albanese: Roma, Olympique Marsiglia e Spartak Mosca. Credo che la stessa offerta al terzino il Napoli la proporrà anche a Maksimovic e anche in questo caso non sarà accettata”.

