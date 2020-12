Gattuso in conferenza: “Soddisfatto squadra perfetta per la mia idea di calcio. Girone duro, un onore esordire allo stadio Maradona”

Europa League – Gattuso in conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Real Sociedad

Gattuso: “Rinnovo contratto? Faciteve e cazz vuost! (ride ndr) Scherzi a parte stanno lavorando. Zielinski sottopunta? Può fare tutto, è un giocatore che ha grandi qualità. Ha passato momento negativo per il Covid. Siamo contenti non solo di lui, ma di tutta la squadra. Domani ci vuole una grande gara nelle due fasi. A loro mancano due giocatori importanti, ma non per caso sono imbattuti da 17-18 gare. Questo fa capire la qualità di chi affronteremo”

Gattuso: “Emozione e responsabilità, c’è di tutto anche per l’importanza della gara. Diego merita tanto per quello che ha fatto qui. Per noi è un grande onore, specialmente da parte mia, essere il primo allenatore nello stadio Diego Armando Maradona”.

Gattuso: “Lorenzo non deve sorridere solo per i gol. Con lui ho un rapporto schietto, lui sa che per valorizzare quello che fa in campo c’è bisogno di comportarsi in un certo modo. Sta crescendo anche su queste cose. Per questo deve essere impeccabile in quanto è il capitano.Quando dico che siamo soddisfatti per la qualità del gioco e dei calciatori, dobbiamo migliorare il fatto di stare là e non andare fuori di testa quando non teniamo il pallone. Bisogna tenere botta”

Gattuso: “Fabian è recuperato ed è a disposizione. Un anno di napoli? Siamo soddisfatti del lavoro svolto, la verità è che abbiamo a disposizione una squadra forte e giovane. Eravamo convinti dal primo giorno di questo, è una squadra perfetta per le nostre idee di calcio. Abbiamo fatto delle buone cose”

Gattuso: “Per combattere il razzismo si devono dare segnali forti come ieri. Chi ha deciso l’ha fatto in buona fede, sicuramente quello che si è visto ieri non è una bella storia di calcio. Sapevamo che il nostro fosse un girone difficile. Il Rijeka, cosiddeta squadra meno forte, ha creato difficoltà a tutti. L’AZ ed il Real Sociedad sono formazioni valide. Gli olandesi l’anno scorso hanno sfiorato lo scudetto, gli spagnoli sono ancora imbattuti. Sappiamo sarà dura, speriamo di vedere un grande Napoli per raggiungere primo obiettivo della stagione”

