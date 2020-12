FOTO – All’interno dell’impianto appare l’insegna con scritto Stadio Diego Armando Maradona

Anche l’insegna all’interno dello stadio cambia nome

Circola sui social network una foto in cui, all’interno dell’impianto di Fuorigrotta appare un’insegna con scritto Stadio Diego Armando Maradona. La rinomina dello stadio in onore del compianto Diego Armando Maradona è stata ufficializzata pochi giorni fa e ora sembra che anche il nome all’interno dello stadi sia quello del Pibe. La prova che effettivamente l’insegna sia stata cambiata ci sarà oggi in occasione dell’allenamento del Real Sociedad.

Ecco la foto:

