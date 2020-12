Esame farsa di Suarez, spuntano le domande “concordate”. I dettagli

Esame farsa di Suarez, saltano fuori i quesiti

La vicenda Suarez sembra non aver fine. Da quanto si apprende dal sito di Repubblica, sono emersi dettagli specifici circa l’esame sostenuto dall’attaccante (ora) dell’Atletico Madrid.

Il 10 settembre, secondo quanto riportato da Repubblica, l’Università per Stranieri di Perugia invia un file che il giocatore dovrà imparare a memoria: “Buonasera Luis, ecco la lezione di oggi e il testo per l’esame. Buona domenica, ci vediamo lunedì”, il virgolettato riportato di una mail. Ma dalle carte emerge anche la conversazione “libera” avuta col suo esaminatore:

Esaminatore: “Ciao Luis come va?”.

Suarez: “Ciao Lorenzo tutto bene. E tu?”.

Esaminatore: “Tutto bene grazie. E tu? Come ti trovi a Perugia? E tua moglie e i tuoi figli?”.

Suarez: “Mi trovo bene, grazie. Anche loro stanno bene, i bambini vanno a scuola. Però sono un po’ preoccupato, ho molto lavoro e pochissimo tempo per stare con la famiglia. La sera torno sempre tardi e sto fuori tutto il giorno”.

Esaminatore: “Lo capisco… Dovresti portarli a fare una gita. Qui vicino ci sono dei posti bellissimi da visitare”.

Suarez: “È vero Lorenzo, è una buona idea. Mi potresti consigliare un bel posto per fare una gita con loro domenica prossima? Il tempo è ancora bello, non fa freddo, possiamo partire la mattina e rientrare a casa la sera all’ora di cena. Mia moglie e i miei figli saranno molto contenti”

Esaminatore: “Potete andare ad Assisi: è un piccola città molto vicina a Perugia, e ci sono moltissime cose da visitare”.

Suarez: “Perfetto, allora domenica andremo ad Assisi! Grazie Lorenzo, vado subito a dirlo a mia moglie!”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 8 dicembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

Juventus, Paratici e Nedved inibiti dal Giudice Sportivo: “Epiteti gravemente insultanti verso gli arbitri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Acqua alta piomba su Venezia, Mose non è attivo