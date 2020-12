Napoli, Europa League: Gattuso vuole il primo posto nel girone, turnover ridotto all’osso

Rino Gattuso non vuole lasciare nulla al caso, i cambi di formazione saranno minimi

Il Napoli è ad un passo dalla conquista del primo obiettivo stagionale, ossia la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Basta anche un solo punto per passare il turno ma conoscendo Gattuso vorrà che la squadra lotti per la vittoria, ragion per cui da come riporta il Corriere dello Sport, i cambi di formazione saranno minimi e il turnover molto ridotto.

Ecco riferisce il quotidiano:

“Domani gli azzurri giocheranno per quello che Gattuso ha definito il primo e grande obiettivo della stagione: la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Una coppa che oggi rappresenta invece un traguardo ambito. Conti alla mano basta appena un punto, ma per slegarsi dal risultato dell’AZ e dunque avere la certezza del primo posto del girone bisogna vincere: ecco perché Rino limiterà il turnover“.

