Napoli, Primavera 2: gli azzurri battono la Salernitana nel derby campano

Bella vittoria del Napoli che si impone per 3-0 nel derby contro i rivali della Salernitana

Domenica 22 maggio si è disputato il derby Napoli-Salernitana, gara valida per la 21^ giornata di campionato Primavera 2. Gli azzurri si sono imposti per 3-0, di seguito il riassunto della gara fornito dal sito ufficiale del Napoli.

Questo è quanto si legge:

“Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 3-0 nella 21esima giornata del campionato Primavera 2 al Campo Sportivo Cercola Arena. Gli azzurrini mettono subito la partita nel verso giusto in poco più di 10 minuti. Pesce di testa e Romano di giustezza infilano l’uno-due che stende la Salernitana: 2-0. Ad inizio ripresa il suggello alla sfida. D’Agostino viene messo giù in area. Rigore. Lo tira Cataldi che infila il 3-0. E’ il risultato finale di un match dominato dai ragazzi di Cascione”.

Napoli: Idasiak, Spedalieri, Virgilio, Sepe, Potenza (66′ Barba), Cataldi (66′ Guarino), Sami, Romano, Vergara (75′ Marranzino), D’Agostino, Pesce. All. Cascione

