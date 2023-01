Il mercato Napoli si è concluso: il club ha respinto tre richieste

Il giornalista Giovanni Scotto ha riportato le ultime circa il mercato del Napoli attraverso i propri canali social.

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. Secondo quanto riportato sui propri canali social il club azzurro non dovrebbe concludere nessun altra operazione. Inoltre Giovanni Scotto afferma che avrebbe ricevuto alcune richieste da parte di club di Serie A, che però avrebbe respinto.

Il Bologna avrebbe chiesto Alessio Zerbin, mentre il Sassuolo sarebbe interessato al centrocampista Diego Demme. Per ultimo, ma non meno importante, la Cremonese avrebbe chiesto Gianluca Gaetano. In tutti e tre i casi la Società partenopea avrebbe dunque rifiutato.

Ecco quanto riportato da Giovanni Scotto:

“Come sempre nell’ultimo giorno di mercato, il Napoli viene tirato dentro ma non farà operazioni. Respinte le ultime richieste per Zerbin (Bologna) e Demme (#Sassuolo), e Gaetano, chiesto dalla Cremonese, che ha virato su Bakayoko. Caprile e Cheddira interessano per il futuro.”

Come sempre nell'ultimo giorno di mercato, il #Napoli viene tirato dentro ma non farà operazioni. Respinte le ultime richieste per #Zerbin (Bologna) e #Demme (#Sassuolo), e Gaetano, chiesto dalla #Cremonese, che ha virato su #Bakayoko. Caprile e Cheddira interessano per il futuro — Giovanni Scotto (@scottotweet) January 31, 2023

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: contratto da professionista per il 2004 Pasquale Marranzino

UFFICIALE: Rino Gattuso non è più l’allenatore del Valencia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, infortunio al bicipite femorale per Bennacer. Derby a rischio