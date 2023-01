Retroscena Osimhen: fu offerto all’Atletico Madrid ma il club rifiutò

L’ex calciatore Amedeo Carboni racconta che avrebbe offerta Victor Osimhen all’Atletico Madrid ma non sarebbe stato ritenuto idoneo dal club.

Amedeo Carboni è intervenuto i microfoni di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, affermando che quattro anni avrebbe offerto l’attaccante del Napoli Victor Osimhen all’Atletico Madrid.

“Porterei Victor in Premier League ma dipende anche dall’interesse futuro delle squadre. In questo momento, se dovessero farsi avanti club importanti, sarebbe un’alternativa di Benzema al Real, ma sarebbe un ottimo colpo anche per club spagnoli o per il Bayern Monaco. Offrii Victor all’Atletico Madrid quattro anni fa, a quel tempo valeva 8 milioni. Prima del Covid parlai con il club spagnolo ma non lo ritennero adeguato.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

