FantAzzurri, il riepilogo dell’ultima giornata. Conferme in testa alla classifica

FantAzzurri, risultati e classifica dell’ultima giornata

FantAzzurri, giunge alla giornata numero 5 di questa stagione e la classifica inizia ad avere una sua fisionomia. In testa, nonostante il turno sfavorevole, si conferma Alex4Ever con Team Arcere 95 non riesce ad effettuare il sorpasso. Si confermano sul podio Tirol InsBRUTT e Mino FC, che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto. Grande recupero di Un giorno all’improvviso, che in due settimane lascia i bassifondi della classifica e si assesta al 10° posto. Ottimo recupero anche del Team Amelioismine, dopo un avvio difficile sembra aver trovato ritmo risalendo parecchie posizioni. Chiudono la classifica Branco di cannibali FA e Napoli sempre, che sono rispettivamente penultimo e ultimo.

Puoi consultare qui i Risultati e la Classifica di questa settimana.

Top della Settimana

Il premio di top della settimana va ad Alfonso Aiello, fantallenatore di Un giorno all’improvviso. Sarà ospite della trasmissione FantAzzurri Show, in onda Venerdì alle 18:30 in diretta sulla nostra pagina Facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

Top del mese di Novembre

Il primo top del mese di questa stagione, va al fantallenatore Pietro Giglio della squadra Alex4Ever. Sarà ospite nel corso di questo mese all’interno della trasmissione Napoletiamo Web, dove sarà presente anche la nostra Marika Fruscio in onda ogni Venerdì alle ore 21:30 sulla nostra pagina Facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli.

Vi ricordiamo, nel caso in cui uno dei vincitori dei premi non possa essere presente all’interno di una delle nostre trasmissioni, verrà premiato la persona che si è classificata alla posizione successiva.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Altobelli, Maradona: “Chi parla male di lui lo fa per i like e per uscire sui giornali, ognuno pensasse alla propria vita privata”

VIDEO- Gli antropologi Moro e Niola: “Ecco perchè Maradona è un’autentica divinità”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Asia Argento piange mamma Daria Nicolodi: “Non riesco a smettere di tremare”