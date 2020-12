Altobelli, Maradona: “Chi parla male di lui lo fa per i like e per uscire sui giornali, ognuno pensasse alla propria vita privata”

L’ex campiona del mondo ne ha abbastanza di chi infanga il nome di Diego

Alessandro “Spillo” Altobelli, ex calciatore e campione del mondo 1982, è intervenuto a Canale 21. l’ex Inter ha parlato della morte di Diego Armando Maradona, dicendosi stufo di chi, per fare scalpore, ne infanga la memoria.

Queste le sue parole:

“Tutti sanno il giocatore che era, il numero 1, insostituibile per sempre, ma mi ha dato molto fastidio sentire molti, anche qualche ex calciatore, sulla sua vita privata. Ognuno deve guardare la propria vita privata, tutti abbiamo scheletri negli armadi, bisogna pensarci mille volte prima di criticare uno come Diego. Pochi mesi fa ero con lui a casa Infantino della Fifa, tutti lo amano! C’è ancora chi cerca di uscire sui giornali o avere un like sui social parlandone male! Ieri ho parlato con Infantino, la FIFA organizzerà un grande evento per lui”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO- Gli antropologi Moro e Niola: “Ecco perchè Maradona è un’autentica divinità”

Rinnovo Gattuso: a breve l’ufficialità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Asia Argento piange mamma Daria Nicolodi: “Non riesco a smettere di tremare”