Calciomercato, Palmiero finisce anche nel mirino del Como

Calciomercato, il centrocampista del Napoli Luca Palmiero ha susictato l’interesse del Como.

Qualche tempo fa si era parlato di un interesse del Cagliari per Luca Palmiero, centrocampista del Napoli classe 1996. Ebbene recentemente sembra che anche un altro club italiano sia sulle tracce del giocatore, parliamo del Como che attualmente disputa il campionato italiano di Serie B.

La notizia è stata riportata da Tuttomercatoweb:

“Dopo il Cagliari in Serie A anche un club di B si muove per Luca Palmiero, centrocampista di proprietà del Napoli reduce dalle esperienze in prestito con Pescara e Chievo Verona nelle ultime due stagioni. Il giocatore classe 1996, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è finito nel mirino del Como.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Genoa: scatenata sul mercato in vista della prossima gara con il Napoli

UFFICIALE – Genoa-Napoli sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi