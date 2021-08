Lazio, non solo Basic: potrebbe arrivare un altro giocatore accostato al Napoli

Dopo Toma Basic, accostato al Napoli ma poi finito alla Lazio, la storia si potrebbe ripetere.

Pochi giorni fa la Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Toma Basic, giocatore che aveva suscitato anche l’interesse del Napoli. Alla fine è stato il club biancoceleste ad avere la meglio e la storia si potrebbe ripetere. La Lazio è sulle tracce di Mattia Zaccagni, centrocampista dell’Hellas Verona e protagonista di una bellissima stagione in serie A lo scorso anno. Anche il Napoli era interessato al suo acquisto ma alla fina la scelta si è spostata su altri profili.

Ecco cosa racconta l’edizione odierna de Il Messaggero:

“Il club di proprietà di Claudio Lotito starebbe facendo sul serio per il numero 10 della formazione scaligera. Classe 1995, Zaccagni può agire sia al centro sia sull’esterno, assicurando corsa e qualità in proiezione offensiva. Come Basic, anch’egli è stato sondato in primis da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che però non ha mai affondato il colpo in maniera decisa. L’affare tra Lazio ed Hellas potrebbe chiudersi per una cifra che oscillerebbe tra i 10 e i 15 milioni di euro.”

