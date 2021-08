Genoa: scatenata sul mercato in vista della prossima gara con il Napoli

Genoa infermabile: scatenato sul mercato prima del prossimo match contro il Napoli.

PrimoCanale con gli ultimi aggiornamenti sul mercato, fa il punto della situazione sul Genoa. La squadra ligure è scatenata sul mercato, in vista della prossima gara contro il Napoli di Spalletti. Dopo Maksimovic, si pensa ad un’altra idea per la difesa: scambio con il Torino che prederebbe Biraschi per ricevere Armando Izzo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Genoa-Napoli sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello

Calciomercato Napoli – Petagna verso la Sampdoria

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi