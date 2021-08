CR7 al City: ipotesi scambio con Gabriel Jesus. Mendes lavora per la trattativa

Mendes a lavoro per Cristiano Ronaldo al City: si pensa ad uno scambio con Gabirel Jesus.

Cristiano Ronaldo esprime le sue volontà, vuole lasciare Torino e l’uomo che lo ha accompagnato sin dai suoi esordi, Jorge Mendes, è sbarcato in Italia per risolvere la situazione del numero 7. L’agente è convinto, la pista giusta per Ronaldo è il Manchester City, ma è in disaccordo sull’indennizzo di 28 mln da pagare ai bianconeri, poiché convinti che ad un anno dalla scadenza e a 36 anni il giocatore non valga quei soldi.

Tuttavia spunta un’ipotesi interessante, quella dello scambio con Gabriel Jesus, attaccante bocciato da Guardiola, che può essere valutato ben oltre i 28 milioni e beneficiare del Decreto Crescita. Ad oggi le strade per CR7 sono due: se il Psg vendesse Mbappé, oltre a Richarlison, ha in mente proprio il bianconero. Articolo di Repubblica.

