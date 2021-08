Napoli: colpo per il centrocampo direttamente dalla Serie A

Il tempo stringe, il Napoli si guarda intorno alla ricerca di un’operazione possibile, spuntano nuovi nomi per il centrocampo low-cost.

Tuttosport garantisce l’arrivo di un ultimo colpo di mercato per il Napoli a centrocampo. La scelta sarà low-cost, e irraggiungibili sono ormai Zakaria e Camara.

Il tempo stringe, e La Gazzetta dello Sport svela nuovi profili: spunta l’opzione Gagliardini in prestito secco. Tuttavia la lista non termina qui, poiché il vero interesse è per Gonzalo Villar, centrocampista classe 1998 arrivato a gennaio 2020 alla Roma. Lo spagnolo non rientra tra le preferenze di Mourinho e potrebbe essere per il Napoli un profilo interessante per gli ultimi giorni di mercato, a patto che si tratti, ovviamente, di un prestito.

