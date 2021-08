Tensioni tra Napoli e Raiola, Manolas vuole l’Olympiacos, ma trattativa difficile

Manolas sogna l’Olympiacos, ma l’operazione sembrerebbe essersi raffreddata.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli. A partire da Manolas, che vuole l’Olympiacos, ed era stata data quasi per certa l’avvio di una trattativa in merito. Tuttavia tra il Napoli e l’agente del giocatore, Mino Raiola, ci sarebbe una forte tensione ed il clima in generale piuttosto freddo tra tutti, così come anche l’operazione sembrerebbe essersi raffreddata.

Qualora dovesse partire, al posto del greco, si pensa a Marcao del Galatasaray. Altrimenti la scelta potrebbe ricadere su uno svincolato come Mustafi o un giocatore in uscita come Ruagani.

