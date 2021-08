Villar potrebbe arrivare in prestito al Napoli, Mourinho dice si

Gonzalo Villar potrebbe arrivare al Napoli in prestito dalla Roma.

Il quotidiano Tuttosport si sofferma su un eventuale trattativa del Napoli che riguarda Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo della Roma classe 1998. Il giocatore potrebbe arrivare al Napoli in prestito, secondo il quotidiano il tecnico giallorosso José Mourinho avrebbe già detto sì, poiché Villar non è indispensabile per la squadra.

“Oltre ai soliti nomi di Gagliardini dell’Inter e Youssouf del Saint Etienne, ieri è emersa la possibilità di ricevere in prestito Villar dalla Roma. Si tratta di un regista spagnolo classe 1998, con il contratto che scadrà nel 2024 e con la possibilità di lasciare la Roma, perché per il coach Mourinho non è un indispensabile.”

