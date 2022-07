Il Napoli continua ad osservare Barak, il Verona abbassa il prezzo

Secondo il quotidiano il Mattino il Napoli continua a pensare ad Antonin Barak.

Il Napoli continua ad essere attivo sul calciomercato. Alcuni acquisti sono già stati finalizzate così come alcune cessioni; ovviamente non mancano le ipotesi ed una di queste è Antonin Barak. Il Napoli è interessato al centrocampista del Verona e di recente, secondo quanto riportato dall’odierna edizione de Il Mattino, il club veneto avrebbe anche abbassato il prezzo del giocatore.

Ecco quanto riportato:

“La pista Barak, come si legge sulla edizione odierna del quotidiano Il Mattino, è sempre in piedi, anche perché l’Hellas ha abbassato il prezzo (ora attorno ai 13,5 milioni di euro). Insomma, se ne può parlare. In passato erano state proprio le richieste del Verona, giudicate eccessive dal presidente Aurelio De Laurentiis, a frenare il passaggio alla compagine allenata da Luciano Spalletti. Il calciatore sarebbe molto gradito all’attuale mister dei partenopei.”

