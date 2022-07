Calciomercato Napoli, contatti con il Bayern Monaco per Osimhen

Il Napoli ed il Bayern Monaco sarebbero in contatto per Victor Osimhen.

Il Bayern Monaco sarebbe interessato all’attaccante del Napoli Victor Osimhen e secondo il Mattino ci sarebbero dei contatti tra le due Società. Aurelio De Laurentiis starebbe aspettando la giusta offerta per cedere l’attaccante nigeriano che ha valutato intorno ai 100 milioni.

“Perché il nigeriano e il Bayern iniziano a flirtare in maniera preoccupante. Il Napoli non ne sa ancora nulla, lo sospetta ma non ha ancora offerte sul tavolo: Giuntoli, scherzando a Carciato, ha ricordato a Victor che per meno di 100 milioni i suoi agenti meglio che non si facciano sentire. Ma intanto, qualcosa inizia a muoversi. E De Laurentiis non intende alzare muri invalicabili in caso di offerta monstre. Che, al momento, non c’è. Ma il Bayern Monaco prepara il blitz.”

