Corriere dello Sport – Salta il colpo Azpilicueta, ennesimo stop per l’Inter: si punta a Demiral.

Azpilicueta non sbarcherà a Milano. L’edizione odierna del quotidiano ha confermato l’ennesimo stop in casa nerazzurra. Ora l’Inter potrebbe virare su Demiral.

“La giornata di ieri ha segnato anche un altro stop. Azpilicueta, infatti, non sbarcherà a Milano. Dopo aver trovato l’intesa per un biennale da 3,5 milioni a stagione, il difensore ha spiegato all’Inter che, per ragioni familiari, avrebbe dovuto tornare in Spagna. Ora Azpliicueta firmerà per l’Atletico Madrid. E l’Inter potrebbe andare su Demiral”.

Fonte foto: Flickr.com

