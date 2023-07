Roger Ibanez proposto al Napoli per il post Kim: c’è il gradimento tecnico, i dettagli

Roger Ibanez difensore della Roma, è stato proposto al Napoli, le ultime

Calciomercato Napoli – Roger Ibanez è stato proposto al Napoli come rivela il giornalista di calciomercato.it, Marco Giordano, di seguito le sue parole:

“La valutazione della Roma (35 milioni) è ritenuta eccessiva dalla dirigenza azzurra. C’è, però, il gradimento tecnico per il calciatore che è da considerarsi nella lista dei centrali post Kim, anche se non in posizione di vertice.

Al momento nessuna trattativa in corso tra Napoli e Roma: senza acquirenti per Ibanez nelle prossime settimane sponda giallorossa e senza che il Napoli abbia trovato (sul mercato straniero soprattutto) il sostituto di Kim, allora si potrebbe riaprire un margine di trattativa”.

