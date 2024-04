Corriere dello Sport – Calzona ce la sta mettendo tutta: sogna la qualificazione in Europa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’allenatore del Napoli, Francesco Calzona. Ce la sta mettendo davvero tutta per cercare di acciuffare, in qualche modo, la zona Europa prima di andare via. Oltre ad aver dimostrato di aver dato l’anima, lascerebbe una traccia decisamente importante. Darebbe una soddisfazione alla città, una gioia a chi ha creduto in lui al suo arrivo, e soprattutto, una grossa mano al suo successore. A oggi i nomi in lista sono svariati, ma Conte, Italiano e Pioli sono i più chiacchierati.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis: “Stadio? Si può fare tutto a Bagnoli, stile Man City: a meno che non vogliano penalizzare Napoli ed i napoletani”

Mezi ag. Fifa: “So che Conte ha già firmato per il Napoli: ha rifiutato 27mln in Arabia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi