Napoli, Marfella potrebbe partire e fare un’esperienza in Serie C

Secondo Tuttosport il portiere del Napoli Davide Marfella potrebbe lasciare il club azzurro e fare un’esperienza in Serie C.

L’estremo difensore del Napoli Davide Marfella potrebbe lasciare il club partenopeo per una nuova esperienza. Come riporta il quotidiano Tuttosport per il portiere originario di Pozzuoli si potrebbero aprire le porte della Serie C. Ciò sarebbe utile per un’esperienza che gli permetterà di crescere.

Dal quotidiano si legge:

“Dal club blucerchiato della Sampdoria tornerà il portiere Nikita Contini, destinato a vestire i panni del terzo alle spalle di Alex Meret e Salvatore Sirigu, mentre per Davide Marfella si cercherà una squadra di Serie C dove potrà fare esperienza.”

