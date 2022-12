Corriere dello Sport – Napoli, addio Demme può portare ad una scelta: Giuntoli valuta due opzioni.

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è in una fase di valutazione, considerando il papabile addio di Diego Demme, che come già annunciato, avrebbe espresso il desiderio di voler essere protagonista in squadra nella stagione corrente. Dunque, nella testa del ds azzurro c’è già un nome, ma non si esclude l’idea di lasciare uno spazio vuoto fino a fine stagione. Il nome che bighellona nella mente di Giuntoli è quello di Azzedine Ounahi dell’Angers, 22enne protagonista di un ottimo Mondiale con il Marocco. Tuttavia, ciò che impedisce l’affondo è lo status di extracomunitario.

