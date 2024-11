la Repubblica – Neres, pistola puntata alla pancia dai ladri: la situazione

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare della rapina subita da David Neres: “I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura guidata da Nicola Gratteri, hanno arrestato, con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso, tre esperti “ rapina- Rolex”.

Si tratta di Gianluca Cuomo, 30 anni, Giuseppe Vitale, di 24 e Giuseppe Vecchione, di 34. La banda è entrata in azione mentre Neres era bloccato nel traffico in un minivan preso a noleggio e stava rientrando in albergo dopo la partita. I rapinatori hanno infranto il finestrino posteriore e poi si sono fatti consegnare l’orologio puntando una pistola alla pancia dell’attaccante”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Barcellona su Kvaratskhelia, potrebbe pagare la clausola richiesta

Politano, l’agente: “Sono due anni che fa grandi cose a Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”