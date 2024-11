Barcellona su Kvaratskhelia, potrebbe pagare la clausola richiesta

Il giornalista Luca Marchetti si è soffermato sulle ultime relative alla situazione di Khvicha Kvaratskhelia.

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli sarebbe ancora lontano: mancherebbe infatti l’accordo relativo alla clausola.

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”. Secondo le sue parole il Barcellona sarebbe interessato all’attaccante georgiano e potrebbe dunque pagare la clausola all’agente.

“Il Barcellona dovrebbe trattare direttamente con la dirigenza del Napoli, se davvero vuole Kvaratskhelia: capisco che ci sia questa abitudine di rivolgersi ai procuratori, ma è De Laurentiis che fa il prezzo. Questa pista, di certo, non è percorribile a gennaio, mentre per l’estate dipenderà dalla trattativa di rinnovo. Attualmente non c’è l’accordo e tutto ruota intorno alla clausola che il Napoli non vorrebbe mettere o vorrebbe alta; Jugeli invece la vorrebbe di circa 80 milioni. Il Barcellona disposto a spendere tale cifra per Kvara: una somma uguale alla clausola chiesta dagli agenti del georgiano. L’entourage vuole tenerla il più bassa possibile, ma il Napoli sa che in passato sono arrivate offerte superiori a questa somma e non vorrebbe scendere troppo. Un altro aspetto è da considerare: alle volte, gli agenti si comportano in un certo modo anche per dire ‘Visto? Il mercato dice che, al massimo, per Kvaratskelia le big offrono 80 milioni, non di più’, così da non far salire eccessivamente la richiesta per il cartellino ed evitare che si ripeta quanto visto con Osimhen.”

