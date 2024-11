Mercato Napoli, per la difesa spunta il nome di Kiwior

Il Corriere dello Sport si è concentrato sul mercato del Napoli, sottolineando un interesse per Jakub Kiwior.

Il Napoli si sta preparando al meglio per la prossima sessione di mercato e tra i giocatori ritenuti interessanti ci sarebbe il difensore Jakub Kiwior.

Quest’ultimo è attualmente impegnato in Premier League con l’Arsenal ma non è del tutto nuovo alla Serie A: in passato infatti vestiva la maglia dello Spezia.

Di seguito le parole de Il Corriere dello Sport in merito alla questione:

Il Napoli di Antonio Conte continua i ‘lavori in corso’ cercando di migliorare la fase offensiva e blindare sempre di più la fase difensiva. Intanto, del Napoli si saprà qualcosa di più a gennaio e l’obiettivo è quello di aspettare che aprirà la finestra del mercato invernale quando si cercherà un centrale di difesa.”

