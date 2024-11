Politano, l’agente: “Sono due anni che fa grandi cose a Napoli”

Mario Giuffredi, agente dell’attaccante Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”.

Mario Guffredi è intervenuto a “Radio Kiss Kiss Napoli” ed ha parlato di Matteo Politano.

Di seguito le sue parole:

Mi aspettavo un Napoli avvincente e guerriero ma non un Napoli al primo posto. C’è stato un cambio radicale dal punto di vista tecnico ed è normale, quando si parte col progetto nuovo non ti puoi aspettare già questi risultati. Politano ha fatto un grandissimo campionato anche lo scorso anno, è normale che i risultati della passata stagione tendono a non esaltare ciò che lui ha fatto. Politano è presente sia nella fase offensiva sia in quella difensiva, sono due anni che fa grandi cose.”

Qualche parole anche su Giovanni Di Lorenzo:

“Le scelte migliori sono sempre quelle che ti da il campo, se i risultati sono questi allora rimanere a Napoli è stata la scelta più giusta.”

