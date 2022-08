Verona-Napoli, la decisione di Spalletti su Fabian Ruiz

Fabian Ruiz potrebbe non far parte della lista dei titolari per la sfida del Napoli contro l’Hellas Verona.

Si avvicina il giorno della prima sfida di campionato per il Napoli e Luciano Spalletti avrebbe già preso una decisione sul ruolo di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo sarebbe vicino alla cessione, in particolare al trasferimento al Paris Saint-Germain, per questo motivo potrebbe non prendere parte alla sfida.

Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport:

“Il discorso vale anche per Fabian Ruiz, che è (veramente) a un niente dal Psg: la questione si può risolvere in fretta oppure leggermente più in là, perché il mercato aperto sino al primo settembre, tra le proprie storture, concede la possibilità di riflettere, però un allenatore ha il dovere di avere gente libera mentalmente. Fabian sta bene ma sta meglio Zielinski, che ha detto no al West Ham ed è deciso a giocarsi le proprie chanches nel Napoli: nel centrocampo a tre, attualmente quello probabile, gli toccherebbe il ruolo che meglio gli sta addosso, e quindi l’ipotesi che tocchi a lui va contemplata.”

