UFFICIALE – Sirigu è un nuovo giocatore del Napoli

Dopo le tante voci di mercato la SSC Napoli comunica l’arrivo del portiere Salvatore Sirigu.

Finalmente è ufficiale: Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore del Napoli. Il portiere classe 1987 originario di Nuoro è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia azzurra. L’interesse da parte del Napoli per il giocatore era stato reso noto già parecchio tempo fa: la Società partenopea cercava un vice Meret ed il profilo ideale è stato da subito lui. Le voci di una trattativa in corso sono ritornate anche pochi giorni fa, in particolare era arrivata la notizia delle visite mediche dell’estremo difensore presso Villa Stuart. Da giorni dunque sembrava già tutto stabilito e mancava soltanto l’annuncio ufficiale.

Quest’ultimo è arrivato in questi minuti: è proprio la SSC Napoli a comunicare l’acquisto del portiere sui propri canali social dandogli il benvenuto.

L’arrivo al Napoli di Salvatore Sirigu è stato comunicato anche dal il Presidente Aurelio De Laurentiis attraverso il suo account Twitter:

