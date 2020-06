Calciomercato Napoli, riprendono i contatti per Osimhen

Il Napoli lavora non solo per i rinnovi, con diversi nomi che continuano a navigare nell’orbita azzurra per la prossima sessione di mercato. Ne ha parlato ancora Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale: “E molto presto riprenderanno i contatti con Gerard Lopez, numero uno del Lille: Osimhen resta il primo della lista per l’attacco, Azmoun intriga ma è anche lui extracomunitario.

Esattamente come il difensore Gabriel, un altro da potenziale filo diretto con Lopez e legato al futuro di Koulibaly. Mettendo comunque sempre Osimhen in cima alla lista dei desideri…”.