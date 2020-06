Napoli-Spal, la probabile formazione degli azzurri

Prime bozze di formazione in vista di Napoli–Spal, gara che si giocherà domenica al San Paolo alle 19.30. Per l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarà il ritorno tra i pali di Alex Meret, con difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, al posto di Koulibaly, e Mario Rui. In mediana Lobotka farà rifiatare Demme, con Zielinski che potrebbe essere sostituito da Elmas e Fabiàn a completare il reparto.

In attacco torna Mertens dal primo minuto, con Politano ed Insigne sulle corsie, anche se quest’ultimo è insidiato da Younes e Lozano che cercano spazio.