Andrè Cruz: “È importante avere un portiere che sappia giocare con i piedi”

L’ex azzurro Andrè Cruz è intervenuto nel corso della diretta Facebook della pagina “La Musa Azzurra“.

Tra gli argomenti trattati, il difensore brasiliano Andrè Cruz, ha sottolineato, a seguito della domanda di Dario Maiorino, quanto sia importante per chi gioca in difesa poter fare totale affidamento sulle qualità e sulla personalità del portiere.

Le parole di Cruz sul discorso portieri

“E’ troppo importante avere un portiere che sappia giocare con i piedi. È importante avere un portiere che sappia giocare fuori porta, fuori area. Quando hai un portiere che parla con la difesa, che la guida è tutto più semplice. Non dico che deve urlare, soprattutto dopo che c’è stato un errore difensivo, quello non serve a niente. Con un estremo difensore in grado di giocare anche fuori dall’area di rigore, la difesa può anche giocare più alta. Sono stato fortunato ad aver giocato a Napoli con Pino Taglialatela.”

Mario Scala