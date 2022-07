Giugliano, 4 acquisti per il settore giovanile

GIUGLIANO – POKER DI ACQUISTI DAL “CENTRO ESTER CARIOCA”

Tira Davide 2007, ruolo interno di centrocampo, Mottola Francesco 2007, centrocampista centrale, Riccardi Cristian 2006, difensore centrale e Pelusio Matteo 2006, ruolo interno di centrocampo.

Ecco i 4 ragazzi che nella prossima stagione militeranno nell’Under 17 Serie C del Giugliano di mister Ciro Muro.

Nella scorsa stagione i 4 nuovi TIGROTTI hanno militato nella squadra Under 15 di mister Mottola Roberto e Under 16 Regionale di mister Mottola Gianni nella Società Centro Ester e Scuola Calcio CentroEsterCarioca, mettendosi in mostra durante le varie gare dei campionati.

Il Giugliano ha deciso, quindi, dopo un attento monitoraggio degli stessi, di prelevarli per rafforzare la stessa rosa dell’Under 17. Vedremo come si comporteranno i 4 nuovi acquisti dal prossimo settembre al loro primo “assaggio” di professionismo. Questo, secondo quanto riportato dal portale “TuttoCalcioGiovanile“.

Operazione portata a termine dal Giugliano con Vincenzo Russo, Giuseppe Bevilacqua, rispettivamente Responsabile dell’Area calcio e Resp. Tecnico della scuola calcio “Centro Ester Carioca”, polisportiva del Presidente Pasquale Corvino di via Giambattista Vela a Barra, quartiere periferico di Napoli coadiuvata dal Direttore Generale Salvio Russo.