Corriere del Mezzogiorno – Meret, rinnovo in stand-by: aspetta le scelte del club.

Alex Meret in bilico. Il portiere non è sicuramente tra i “blindati” del Napoli, difatti la questione rinnovo sembrerebbe tutt’altro che conclusa. L’estremo difensore starebbe aspettando di capire le scelte del club, per quanto riguarda la questione del secondo portiere da affiancargli dopo l’addio di Ospina.

“C’è poi la questione portieri: Meret non firma ancora il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, aspetta le scelte del club. Kepa del Chelsea è la prima scelta per Giuntoli e Spalletti”.

