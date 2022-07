Bargiggia: “Zielinski non ha rifiutato il West Ham, la pista è ancora calda”

Bargiggia sul possibile trasferimento di Zielisnki al West Ham

Paolo Bargiggia, gionalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Football Club, dove è tornato sulla trattativa tra Napoli e West Ham che vede coinvolto Piotr Zielinski. Ecco quanto dichiarato:

“Tra i due club c’è stato un contatto, ma la prima richiesta del club azzurro è stata di 40 milioni. In questi ultimi giorni non si è spinto molto, ma è una pista che va ancora tenuta in considerazione. Zielinski non ha mai rifiutato un trasferimento al West Ham, ciò che si è detto in questi giorni non corrisponde alla verità“. Bargiggia ha poi aggiunto: “Al polacco non dispiacerebbe come destinazione, ma al momento non c’è nessuna trattativa intavolata.”

