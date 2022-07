Mario Rui: “Litigio Spalletti-Osimhen? Non è successo niente, vi spiego”

Il terzino fa chiarezza su quanto accaduto tra Osimhen e Spalletti

Mario Rui, nell’intervista rilasciata alla radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, ha fatto chiarezza sul diverbio accaduto tra Victor Osimhen e Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“Quando vedo che un compagno di squadra spinge in allenamento, sono molto contento. A me piace questo tipo di l’allenamento perché significa che c’è voglia, dedizione, attaccamento alla causa. Poi ovviamente ci vuole serenità, ma posso assicurare che non è successo niente. A fine allenamento è finito tutto e la sera siamo stati tutti insieme a cena”.

