Scambio di saluti via social, Barcellona: “T’appost, Napoli!”

Social – Napoli e Barcellona interagiscono via twitter, simpatico scambio di saluti

Social – I due club, avversari sul campo domani sera, si sono resi protagonisti di uno scambio di saluti “via social”. Sul profilo ufficiale twitter, infatti, il Napoli ha voluto dare il benvenuto in città ai catalani: “Hey, Barcellona! In attesa della vostra visita in Champions League, godetevi la pizza, godetevi la città. Buon soggiorno”.

Molto simpatica, e parzialmente “napoletana” (!), la risposta del Barcellona: “T’appost Napoli! Grazie per la calda accoglienza, ci vediamo domani al San Paolo!”.

Clima disteso, quindi, tra due società e due tifoserie che, come dimostra l’accoglienza della gente riservata all’autobus che trasportava Messi & Co., vogliono godersi l’atmosfera, il fascino e lo spettacolo di una grandissima partita.

